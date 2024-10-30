Епанчинцев о 0:5 от «Трактора»: «В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». У «Сибири» непростая ситуация, мы все в одной бочке, не буду говорить где»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Трактором».
Клуб из Новосибирска проиграл со счетом 0:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Особо нечего говорить, кроме первого периода. Второй и третий периоды… В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». Непростой момент, непростая ситуация, мы уже были в ней, все в одной лодке, в одной бочке, не буду говорить где.
Надо выходить всем вместе из ситуации. Моменты есть, надо исключить ошибки, которые приводят к голам. Это дисциплина, неправильная игра некоторых игроков. И команда, и тренерский штаб виноваты в этом», – сказал Епанчинцев.
«Сибирь» потерпела 5-е поражение подряд. Команда Епанчинцева идет 7-й на Востоке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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