Епанчинцев о 0:5 от «Трактора»: «В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». У «Сибири» непростая ситуация, мы все в одной бочке, не буду говорить где»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Новосибирска проиграл со счетом 0:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Особо нечего говорить, кроме первого периода. Второй и третий периоды… В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». Непростой момент, непростая ситуация, мы уже были в ней, все в одной лодке, в одной бочке, не буду говорить где.

Надо выходить всем вместе из ситуации. Моменты есть, надо исключить ошибки, которые приводят к голам. Это дисциплина, неправильная игра некоторых игроков. И команда, и тренерский штаб виноваты в этом», – сказал Епанчинцев .

«Сибирь» потерпела 5-е поражение подряд. Команда Епанчинцева идет 7-й на Востоке