«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24. Команда идет на последнем месте в дивизионе
«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24.
Сегодня «Брюинс» были разгромлены «Каролиной» (2:8) при соотношении бросков в створ 15:37 (результат по броскам – худший для команды с 2003 года).
Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 9 очков в 11 играх и занимает текущее последнее место в Атлантическом дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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