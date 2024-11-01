«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24. Команда идет на последнем месте в дивизионе

«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24.

Сегодня «Брюинс» были разгромлены «Каролиной» (2:8) при соотношении бросков в створ 15:37 (результат по броскам – худший для команды с 2003 года ).

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 9 очков в 11 играх и занимает текущее последнее место в Атлантическом дивизионе.