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  • Кочетков отразил 13 из 15 бросков «Бостона», победа – 3-я подряд. У «Брюинс» худший с 2003 года результат по числу бросков за игру
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Кочетков отразил 13 из 15 бросков «Бостона», победа – 3-я подряд. У «Брюинс» худший с 2003 года результат по числу бросков за игру

Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков «Бостона», победа – 3-я подряд.

Вратарь «Каролины» принял участие в матче с «Брюинс» (8:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 25-летнего россиянина стало 4 победы в 5 играх в сезоне при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61. 

Отметим, что для «Бостона» 15 бросков за игру регулярки стали худшим показателем с 2003 года, когда были зафиксированы 2 игры с 13 бросками – в октябре с «Далласом» (2:0) и в ноябре с «Филадельфией» (2:3). 

Андерсен пропустит несколько недель. У вратаря «Каролины» травма нижней части тела

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБостон
logoКаролина
logoНХЛ
logoПетр Кочетков
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