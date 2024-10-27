«Питтсбург» проиграл 5 матчей подряд и идет 7-м в дивизионе. У Кросби и Карлссона по «минус 6» на отрезке при 3 очках на двоих

«Питтсбург» проиграл 5 матчей подряд и идет 7-м в дивизионе.

«Пингвинс» завершили турне по Канаде поражением от «Ванкувера » (3:4).

Команда под руководством Майка Салливана пропустила не менее 3 шайб в каждом из 10 матчей в текущем сезоне. В игре с «Кэнакс» все 4 шайбы были пропущены во втором периоде, причем первые 3 – за 65 секунд игрового времени.

С 7 очками в 10 играх пенсильванцы занимают 7-е место в Столичном дивизионе.

Капитан команды Сидни Кросби в последних 5 матчах отметился одной результативной передачей при полезности «минус 6». У защитника Эрика Карлссона 2 (0+2) балла при полезности «минус 6», у защитника Криса Летанга – 0 очков и «минус 4».

Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча. У него 14 очков в 10 играх