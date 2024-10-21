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  • «Питтсбург» пропустил 31 шайбу в 7 матчах – больше всех в НХЛ. Средний показатель хуже только у «Колорадо» и «Нэшвилла»
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«Питтсбург» пропустил 31 шайбу в 7 матчах – больше всех в НХЛ. Средний показатель хуже только у «Колорадо» и «Нэшвилла»

«Питтсбург» пропустил 31 шайбу в 7 матчах – больше всех в НХЛ на данный момент.

«Пингвинс» проиграли «Виннипегу» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Вратарь пенсильванцев Алекс Неделькович впервые в сезоне сыграл в лиге и отразил 31 бросок из 36. 

После 7 матчей команда под руководством Майка Салливана набрала 6 очков при разнице шайб 24:31. 

«Питтсбург» занимает текущее 5-е место в Столичном дивизионе (по проценту набранных очков – 6-е). 

31 пропущенная шайба – на данный момент худший показатель в лиге. При этом по среднему числу пропущенных шайб за игру (4,43) хуже «пингвинов» пока идут «Колорадо» (4,83) и «Нэшвилл» (4,60). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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