Кросби о «Питтсбурге»: «Не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях, мы должны больше помогать им»
Сидни Кросби высказался о неудачной игре «Питтсбурга» в обороне.
«Пингвинс» проиграли «Виннипегу» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне команда пропустила 31 шайбу за 7 игр – 4,43 в среднем.
Против «Джетс» за пенсильванцев впервые в сезоне сыграл Алекс Неделькович, отразивший 31 бросок из 36. Его сменщиком был Йоэль Бломквист, а Тристан Джерри остался вне заявки.
«Мы не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях. Мы должны больше помогать им.
Сейчас мы пропускаем слишком много атак соперника с численным преимуществом. Не подчищаем ошибки.
Посмотрите на их победный гол сегодня. Я проиграл вбрасывание в своей зоне, потерял «своего» игрока, и мы пропустили гол», – сказал Кросби, завершивший встречу с полезностью «минус 3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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