Кросби о «Питтсбурге»: «Не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях, мы должны больше помогать им»

Сидни Кросби высказался о неудачной игре «Питтсбурга» в обороне.

«Пингвинс» проиграли «Виннипегу » (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ . В текущем сезоне команда пропустила 31 шайбу за 7 игр – 4,43 в среднем.

Против «Джетс» за пенсильванцев впервые в сезоне сыграл Алекс Неделькович , отразивший 31 бросок из 36. Его сменщиком был Йоэль Бломквист , а Тристан Джерри остался вне заявки.

«Мы не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях. Мы должны больше помогать им.

Сейчас мы пропускаем слишком много атак соперника с численным преимуществом. Не подчищаем ошибки.

Посмотрите на их победный гол сегодня. Я проиграл вбрасывание в своей зоне, потерял «своего» игрока, и мы пропустили гол», – сказал Кросби, завершивший встречу с полезностью «минус 3».