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  • Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх
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Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх

Андрей Свечников сделал результативную передачу в игре с «Ванкувером».

Форвард «Каролины» выступил одним из ассистентов при шайбе Джека Рословика во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (4:3 ОТ). 

В активе 24-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и 10 минутах штрафа. 

Сегодня Свечников (17:39, 3:21 – в большинстве, нейтральная полезность) дважды бросил в створ и 1 раз мимо, применил 4 силовых приема, допустил 5 потерь и получил малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
logoВанкувер
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
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