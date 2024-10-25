Свечников против «Калгари»: передача, 4 броска, 2 перехвата и «+1» за 18:03. У него 5 очков в 6 играх
Андрей Свечников сделал результативную передачу в игре с «Калгари».
Форвард «Харрикейнс» выступил одним из ассистентов при шайбе Джека Рословика во втором периоде матча с «Флэймс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков в 6 играх при полезности «минус 1».
Сегодня Свечников (18:03, 3:37 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом, 1 блоком и 2 перехватами. Также он допустил 1 потерю шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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