Зукарелло о форме Капризова: «Не понимаю, что вас удивляет. Это лучший игрок в НХЛ, я говорил это с первого дня»
Матс Зукарелло назвал Кирилла Капризова лучшим игроком в НХЛ.
Норвежский форвард «Миннесоты» считает, что россиянин с первого дня в лиге показывает высочайший уровень игры.
В текущем сезоне на счету Капризова 18 (5+13) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Честно говоря, я не понимаю, почему вас это удивляет. Он делает это уже пять лет и продолжает в том же духе. Я не думаю: «Вау». Мы видим это каждый день уже пять лет подряд, и он все так же хорош.
Для меня это счастье – играть с ним. Я говорил это с первого дня: для меня он лучший игрок в лиге. Работает, выкладывается для команды, блокирует броски», – сказал форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости