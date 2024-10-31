Зукарелло о форме Капризова: «Не понимаю, что вас удивляет. Это лучший игрок в НХЛ, я говорил это с первого дня»

Матс Зукарелло назвал Кирилла Капризова лучшим игроком в НХЛ.

Норвежский форвард «Миннесоты» считает, что россиянин с первого дня в лиге показывает высочайший уровень игры.

В текущем сезоне на счету Капризова 18 (5+13) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Честно говоря, я не понимаю, почему вас это удивляет. Он делает это уже пять лет и продолжает в том же духе. Я не думаю: «Вау». Мы видим это каждый день уже пять лет подряд, и он все так же хорош.

Для меня это счастье – играть с ним. Я говорил это с первого дня: для меня он лучший игрок в лиге. Работает, выкладывается для команды, блокирует броски», – сказал форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло .