Капризов обыграл Кучерова и Василевского – выбил 2+1 и взлетел в списке бомбардиров

Тащит «Миннесоту».

Классный старт «Миннесоты» и Кирилла Капризова – важная интрига для Западной конференции. В прошлом сезоне «Уайлд» не попали в плей-офф, но теперь настроены вернуться.

Команду не остановил даже сложнейший выезд в штат Флорида – сначала обыграны «Пантерс» (5:1), а теперь и «Лайтнинг» (4:2). Противостояние лидеров сегодня тоже осталось за «Миннесотой»: Капризов набрал на два очка больше Кучерова и стал первой звездой матча.

Все решилось в третьем периоде – Капризов поучаствовал в обеих шайбах «Миннесоты»

От битвы Кучерова и Капризова во многом и зависел исход матча: оба мощно начали сезон – к этой игре оба пробили отметку в 10 очков. Сегодня победа осталась за Кириллом – 3-1 по набранным очкам.

● Он отличился уже в первом периоде. У гостей удался быстрый вход в зону. Марко Росси получил много времени на принятие решения и воспользовался этим: выдал Капризову под бросок в одно касание. Позиция была не самой лучшей, но он попал.

● В третьем периоде сработало большинство «Миннесоты». Матс Зукарелло классно отдал на Мэттью Болди через всю зону – да, снова под вантаймер. Андрей Василевский снова не успел переместиться. Капризов в этом голе отметился как второй ассистент.

● Окончательный счет тоже установил Кирилл – забросил уже в пустые ворота на последней минуте матча.

Набрав три очка, Капризов догнал Кучерова и Панарина в списке бомбардиров – у них по 13 баллов. Все трое теперь находятся в топ-5 бомбардиров лиги: у Райнхарта, Маккиннона и Рантанена столько же очков, но они провели больше матчей.

У Никиты этим вечером был только гол в середине матча. «Тампа» тогда как раз забросила в меньшинстве (кстати, Капризов находился на льду в этот момент) и завелась. Через две с половиной минуты Кучеров разыграл комбинацию с Полом и зарядил с кистей.

Интересно, что у Никиты результативная серия длится уже семь матчей, а Капризов четыре игры подряд выбивает 2+ очка. Начало сезона у наших получается просто запредельным.

У Василевского проблемы, а «Миннесота» выдала второй лучший старт в истории

В отличие от российских нападающих, у Василевского пока не все так гладко. В игре с «Миннесотой» его не обвинишь ни в одной шайбе, но и подтащить команду Андрей не смог. Статистика матча тоже не впечатляет: 14/17 отраженных бросков (82,4%).

По сезону показатели тоже слабые: 87,1% ОБ; 3,31 КН и три поражения подряд. На этой неделе Василевского даже заменили – в матче с «Торонто» он поехал на лавку во втором периоде, пропустив четыре шайбы. Редкое явление.

У «Тампы» пока рабочий старт – четыре победы и три поражения. Клуб адаптируется к новым реалиям: перепридумывает большинство после ухода Стэмкоса. Огненную форму набрал Брэндон Хэйгл: 4+1 в двух последних матчах. Обжился Джейк Генцел – у него 2+5 за 7 игр. В целом, поводов для оптимизма пока больше.

У «Миннесоты» же вообще нет причин унывать. Команда по-прежнему набирает очки во всех матчах сезона. Этот старт (5-0-2) – второй лучший в истории франшизы. Круче начали только в сезоне-2008/09 (6-0-1), тогда набрали на один балл больше.

«Парни знают, куда ехать, где надо быть, поэтому когда мы получаем шайбу, им не нужно думать или часто оглядываться по сторонам. У нас есть понимание, где все находятся, и это позволяет нам быстрее двигаться, выходить из обороны и атаковать», – так объясняет удачную серию Марк-Андре Флери.

Помимо Капризова, отлично играет уже упомянутый Болди – 4+6 в 7 матчах. При этом в равных составах он не выходит с Кириллом, но они вместе разрывают в большинстве.

«Уайлд» действительно смогут побороться за плей-офф. Конкуренция на Западе приличная, но у многих команд есть проблемы. Например, один из главных конкурентов, «Сент-Луис», надолго потерял первого центра – Роберта Томаса. Кажется, у «Миннесоты» есть шанс пошуметь в этом сезоне.

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Фото: Gettyimages.ru /Douglas P. DeFelice