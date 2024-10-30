Капризов повторил рекорд «Миннесоты», набрав 2+ очка в 6-м матче подряд
Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по играм с 2+ очками подряд.
Нападающий «Уайлд» набрал 3 (1+2) балла в матче против «Питтсбурга» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, россиянин набрал два и более очка в шестой игре подряд, что является повторением рекорда клуба, который установил Матс Зукарелло в сезоне-2021/22.
На этом отрезке Кирилл Капризов отметился 4 голами и 10 передачами.
В нынешнем сезоне Кирилл набрал 18 (5+13) баллов при полезности «плюс 8» в 9 матчах чемпионата при среднем игровом времени 22:48.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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