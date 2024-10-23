«Миннесота» вынесла чемпионов: у Капризова 0+2, а Бобровского заменили

Вернется в плей-офф?

Вечер вторника получился в НХЛ довольно насыщенным – играли вообще все команды! Правда, парадокс в том, что особо событийным его не назвать.

Один из самых привлекательных сюжетов – крупная победа «Миннесоты» (5:1) в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли. Разумеется, без Кирилла Капризова не обошлось – у него две голевых передачи.

Из-за Капризова Бобровскому пришлось закончить матч досрочно

Оба паса Кирилл сделал в равных составах. Моменты лишь в очередной раз подчеркнули его важность для «Уайлд» – даже если он не забивает сам.

На 12-й минуте Капризов получил шайбу у правого борта и практически сразу отправил ее на пятак. Ему хватило быстрого взгляда, чтобы увидеть там Марко Росси. Австриец классно подставил клюшку – так гости открыли счет.

Вторая передача Капризова тоже подоспела вовремя: показалось, что «Флорида». отыгравшая один гол, начинает камбэк. Но «Миннесота» быстро ответила и восстановила разницу в 3 шайбы.

Гости забили в шикарной позиционной атаке – Капризов и Зукарелло разорвали всю оборону соперника. Кирилл обыгрался в стеночку с Матсом, уехал за ворота и выманил Сергея Бобровского, а потом отдал обратно норвежцу на пустые – 4:1.

Потом «Миннесота» забросила еще, и на третий период в воротах «Флориды» вместо Бобровского появился Спенсер Найт. Пятая шайба «Уайлд» состоялась без участия Кирилла, но его статистика все равно впечатляет – роль россиянина в успешном старте «Уайлд» огромна. Капризов уже набрал 10 (2+8) очков в 6 матчах – он десятый бомбардир лиги.

Сам Кирилл, как обычно, скромен: «Мы отлично начали. Старались играть чисто, не удаляться. Наш вратарь сделал много хороших спасений. Мы играли в умный хоккей».

Личный рекорд Кирилла – 108 (47+61) очков в сезоне-2021/22. Если проецировать его нынешнюю статистику на всю регулярку, то он с легкостью его побьет (портал EliteProspects насчитал аж 136 очков) – но, конечно, это больше фэнтези. Сохранить нынешний темп будет сложно, а вот еще раз замахнуться на сотню – вполне.

«Миннесота» набрала очки во всех шести матчах регулярки, одержав при этом четыре победы. Интересно, что на протяжении всех игр «Уайлд» ни разу не уступали в счете в основное время – второй такой случай в истории НХЛ. Помимо ассистентских подвигов Капризова, помогает и надежная игра вратаря. Густавссон настроен реабилитироваться за неудачный прошлый сезон: у него мощнейшие 95,2% ОБ в пяти матчах (второй результат в лиге).

У «Флориды» же пока все не так гладко, но у этого есть объективные причины.

У «Флориды» проблемы на старте, но переживать рано

Побед и поражений у «Флориды» сейчас поровну – по четыре. Она на третьем месте Востока, пусть почти у всех конкурентов есть матчи в запасе, и по проценту очков они опережают «Пантерс».

В целом, это вполне достойный результат с учетом контекста. У «Флориды» перестраивается защита. Летом клуб покинули важные игроки обороны – Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон, а на замену взяли Адама Боквиста («Коламбус») и Нэйта Шмидта («Виннипег»), чьи контракты в прошлых командах были выкуплены. Оба далеки от лучшей формы в карьере, и на их адаптацию уйдет время.

Отчасти поэтому сейчас не впечатляет статистика Бобровского – 87,5% отраженных в шести матчах. Четыре игры подряд он пропускает три гола или больше – защитники и вратарь пока не работают как слаженный механизм.

Еще одна проблема – травмы. Команда лишилась капитана и первого центра: Александр Барков врезался в борт в матче с «Оттавой» (1:3) и восстанавливается уже две недели. Из-за болезни несколько игр пропустил Мэттью Ткачак.

Впрочем, в клубе пока не переживают. Более того, перед матчем с «Миннесотой» объявили о продлении контракта с главным тренером Полом Морисом.

Реальную силу «Флориды» можно будет оценить ближе к середине ноября: новички освоятся окончательно, Ткачук наберет форму, а Барков должен вернуться после травмы. Кроме того, там у команды будут еще и выездные матчи с «Далласом» в Финляндии, после которых она получит целую неделю отдыха.

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Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato