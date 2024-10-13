Капризов сделал 2+ передачи за матч в 34-й раз в карьере и вышел на 7-е место в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов сделал 2+ передачи за игру в 34-й раз в карьере в НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» набрал 3 (1+2) балла в матче против «Сиэтла» (4:5 Б). Россиянин превзошел достижение Мариана Габорика (33 игры с 2 или более передачами) и вышел на 7-е место по этому показателю в истории клуба. 6-е место занимает Матс Зукарелло (35). Рекордсмен – Микко Койву (93).