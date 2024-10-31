«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. Команда Кудашова идет 6-й на Западе

«Динамо» выиграло 3-й подряд матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над «Витязем » со счетом 2:1.

Это третья победа «Динамо » подряд и 6-я в 7 последних играх регулярного чемпионата.

Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 21 матче.

«Витязь» проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Павла Десяткова идет 9-й на Западе, имея в активе 21 балл в 22 играх.