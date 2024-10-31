«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. Команда Кудашова идет 6-й на Западе
«Динамо» выиграло 3-й подряд матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над «Витязем» со счетом 2:1.
Это третья победа «Динамо» подряд и 6-я в 7 последних играх регулярного чемпионата.
Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 21 матче.
«Витязь» проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Павла Десяткова идет 9-й на Западе, имея в активе 21 балл в 22 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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