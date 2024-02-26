Ротенберг о плей-офф: «Людей, которые выбирают соперников, сдают матч, не должно быть в спорте. Верю в карму. СКА готов играть с любой командой»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не выбирает соперника на плей-офф.

– Болельщики говорят, что СКА больше хочет видеть в плей-офф Ларионова, чем Квартальнова. Насколько надоел Минск за эти три года?

– Мы никогда не выбираем соперника. Я верю в карму. Верю, людей, которые специально выбирают соперников, или сдают матч, не должно быть в спорте. Никогда не буду выбирать соперников, наша команда никогда не будет выбирать.

Любой соперник для нас – новый вызов. Готовы играть с любой командой. Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно обыграть всех. Мы вообще об этом не говорили. Таких мыслей вообще нет. Будем готовиться к следующему сопернику, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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22 комментария
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Мы тоже все верим в карму насчет тебя в плей-офф.
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Выбирает команду готовую все игры играть на ска арене
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ну, сам себя приговорил значит под карму! ок. ждем.
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На воре и шапка горит. Ему даже вопрос задали не про это, а он 50 раз повторил, что не выбирает соперников. По этому чуду можно психологию изучать, все что он говорит с приставкой "мы не" обычно значит "мы да" .
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Ответ Coongur
Я, конечно, часто охреневаю от его высказываний, но то, что он реально делает шоу, отрицать нельзя. Это как Степанова в лыжах.
ну да, и то и другое кринжатина и наркомания
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Надо было сказать, что Кравец так делал, когда работал в СКА, и сейчас этим же занимается :)
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Самому то не смешно? Карма это дело такое. 😉
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Я, конечно, часто охреневаю от его высказываний, но то, что он реально делает шоу, отрицать нельзя. Это как Степанова в лыжах.
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Главный минус ска главный тренер
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Ответ sd4fmwrvz8
Надеюсь карма постигнет вас и вылет в первом раунде будет справедливостью
Не постигнет, у них в соперниках Ларионов. А вот во втором раунде все может произойти.
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Вроде банальный вопрос - и даже здесь наговорил много высокопарной двусмысленной чуши и показал, насколько он одаренный человек.
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Проигрыш Кунь Лунь-это куда входит?Выбор соперника или мастерство тренера,который настроил команду на поражение.
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Надеюсь карма постигнет вас и вылет в первом раунде будет справедливостью
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Я как сторонний болельщик хочу видеть армейское дерби в первом раунде.
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Дай Бог вынесут этого середняка .
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А болельщики верят в мясомолочное изделие
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Мы никогда… и пошел считать расклады)
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Он эти лозунги на полном серьезе говорит или троллит болел?
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какой же он,все таки, святой..
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Балабол. Спорт-это наука. Человеку без мозгов нечего там делать
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Прелесть
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