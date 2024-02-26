Ротенберг о плей-офф: «Людей, которые выбирают соперников, сдают матч, не должно быть в спорте. Верю в карму. СКА готов играть с любой командой»
Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не выбирает соперника на плей-офф.
– Болельщики говорят, что СКА больше хочет видеть в плей-офф Ларионова, чем Квартальнова. Насколько надоел Минск за эти три года?
– Мы никогда не выбираем соперника. Я верю в карму. Верю, людей, которые специально выбирают соперников, или сдают матч, не должно быть в спорте. Никогда не буду выбирать соперников, наша команда никогда не будет выбирать.
Любой соперник для нас – новый вызов. Готовы играть с любой командой. Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно обыграть всех. Мы вообще об этом не говорили. Таких мыслей вообще нет. Будем готовиться к следующему сопернику, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.