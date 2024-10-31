Тамбиев о 4:2 с «Салаватом»: «Смогли достучаться до игроков. Поправили дисциплину. Молодцы, выстояли»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Салаватом».

Клуб из Владивостока одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Мне сегодня понравилось, что смогли достучаться до игроков. Поправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры. Играли короткими сменами, потому и сделали много правильных действий. Немного растерялись в третьим периоде, когда соперник снял вратаря. Но молодцы. Выстояли. Довольны победой.

Мы обсуждаем, что не очень играем агрессивно на чужом пятаке. Сегодня играли с большим напором на пятаке, чем в предыдущих матчах. И меня порадовало, что сегодня был гол с подставления клюшки после броска, которых не так много у нас в этом сезоне.

– Как самочувствие Степана Старкова? Когда ожидать возвращения строй?

– Ждем. Надеюсь, начнет играть домашнюю серию. У нас не так много таких игроков в колоде. Степа – конкретная боевая единица. С Шенном у них очень приличное звено было, а потом он получил травму. Дай Бог, начнет играть в домашней серии.

– Несколько новых игроков зашло в состав. Понравились новые сочетания?

– Мы проиграли три матча подряд. Мало забивали за три игры. Мы довольны новыми игроками, добавился темп игры. Свежие хоккеисты влились, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .