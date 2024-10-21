Тамбиев о камбэке против «Спартака»: «Адмирал» добавил в подборах и единоборствах во 2-м периоде – это дало результат. Ребята проявили характер»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Спартаком».
«Адмирал», уступая 0:3 в ходе второго периода, выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ребята молодцы, проявили характер и волю к победе, переломили ход матча. Спасибо болельщикам.
– Что мешало команде так здорово играть в первом периоде?
– «Спартак» задал высокий темп игры. Команда обладает сильными исполнителями – мы не справлялись.
Во втором периоде добавили в подборах, единоборствах – это дало определенный результат, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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