Тамбиев о 3:2 с ЦСКА: «Нужно, чтобы ребята переспали с этой победой. Дайте «Адмиралу» порадоваться, завтра начнем думать о следующем матче»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» в игре с ЦСКА.

Клуб из Владивостока победил в овертайме со счетом 3:2. В предыдущем матче «Адмирал » переиграл «Динамо» (4:1).

– Команда на подъеме, игры против «Динамо» и ЦСКА отняли много эмоций. Как поддержать этот настрой?

– Мы работаем над этим. Ребята отдали много сил, но мы летом закладывали фундамент, стараемся его поддерживать. Главное – восстановиться эмоционально, физически‑то они готовы.

Нужно, чтобы они переспали с этой победой. Завтра начнем думать о следующем матче, дайте нам порадоваться. Это же хорошо, когда есть повод, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .