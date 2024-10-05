Тамбиев о 0:1 с «Ладой»: «Равная игра, «Адмирал» на выезде показал хорошие движение и скорость. В буллитах удача была на стороне соперника»
Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Лады» (0:1 Б).
«Равная игра. Доволен действиями команды. Ребята наконец‑то на выезде показали хорошие движение и скорость, создавали моменты.
А в буллитах удача была на стороне «Лады». Дальше готовимся к следующей игре с ней же», – сказал главный тренер «Адмирала».
7 октября клуб из Владивостока снова сыграет с «Ладой» на выезде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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