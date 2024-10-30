Торторелла о Замуле: «Мы перестали использовать его в качестве переводчика для Мичкова. Мы зашли слишком далеко. Думаю, это немного повлияло на Егора»
Джон Торторелла высказался касательно выступленя Егора Замулы в сезоне-2024/25.
Защитник «Филадельфии» пропустил матчи против «Монреаля» и «Бостона». На счету Егора Замулы 2 передачи в 8 играх сезона при показателе полезности «минус 10».
Тренерский штаб «Флайерс» использовал Замулу в качестве переводчика для общения с Матвеем Мичковым. Торторелла считает, что это усложнило ситуацию для российского защитника.
«Мы перестали использовать его в качестве переводчика. Я думаю, мы зашли слишком далеко. Нам пора самим говорить с Мичем.
От него нужно было слишком многое, и я думаю, что это немного повлияло на него. Я просто хочу вывести его из игры, дать ему посмотреть игру и попытаться перестроиться», – сказал главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла после игры против «Канадиенс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: NBC Sports Philadelphia
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