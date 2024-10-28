Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У него 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа
Матвей Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч .
19-летний форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:4).
Россиянин провел на льду 21 минуту 33 секунды (2:38 – в большинстве, нейтральная полезность). Он отметился 2 бросками в створ (еще 1 мимо) и 1 перехватом.
Также Мичков дважды вставал на точку вбрасывания (выиграл 1 попытку), допустил 2 потери и получил малый штраф за удар соперника клюшкой по рукам.
В дебютном сезоне в НХЛ у Матвея 9 баллов в 9 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:15. Он лидирует среди новичков лиги по голам и делит первое место по очкам с Логаном Станковеном из «Далласа».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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