Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У него 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа

Матвей Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч .

19-летний форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:4).

Россиянин провел на льду 21 минуту 33 секунды (2:38 – в большинстве, нейтральная полезность). Он отметился 2 бросками в створ (еще 1 мимо) и 1 перехватом.

Также Мичков дважды вставал на точку вбрасывания (выиграл 1 попытку), допустил 2 потери и получил малый штраф за удар соперника клюшкой по рукам.

В дебютном сезоне в НХЛ у Матвея 9 баллов в 9 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:15. Он лидирует среди новичков лиги по голам и делит первое место по очкам с Логаном Станковеном из «Далласа».