Монтур с 1-м хет-триком в карьере, Эрссон с шатаутом и Флери с победой в Питтсбурге – звезды дня в НХЛ
Брэндон Монтур, Самуэль Эрссон и Марк-Андре Флери – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Он отбил 26 из 29 бросков в гостевом матче против «Питтсбурга» (5:3). Флери играл за «Пингвинс» с 2003 по 2017 год. Ранее он сообщил, что завершит карьеру после сезона-2024/25. Таким образом, этот матч стал для него последним в регулярных чемпионатах НХЛ в Питтсбурге.
Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон, отразивший все 23 броска по своим воротам в игре с «Бостоном» (2:0).
Первая звезда – защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур, набравший 4 (3+1) очка в матче против «Монреаля» (8:2). Хет-трик стал для него первым в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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