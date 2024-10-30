Монтур с 1-м хет-триком в карьере, Эрссон с шатаутом и Флери с победой в Питтсбурге – звезды дня в НХЛ

Брэндон Монтур, Самуэль Эрссон и Марк-Андре Флери – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери . Он отбил 26 из 29 бросков в гостевом матче против «Питтсбурга» (5:3). Флери играл за «Пингвинс» с 2003 по 2017 год. Ранее он сообщил , что завершит карьеру после сезона-2024/25. Таким образом, этот матч стал для него последним в регулярных чемпионатах НХЛ в Питтсбурге.

Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон , отразивший все 23 броска по своим воротам в игре с «Бостоном» (2:0).

Первая звезда – защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур , набравший 4 (3+1) очка в матче против «Монреаля» (8:2). Хет-трик стал для него первым в НХЛ.