Федотов проиграл все 3 матча в сезоне НХЛ. Вратарь «Филадельфии» пропускает в среднем 5,35 шайбы, отражая 82,3% бросков

Иван Федотов пропустил четыре шайбы в матче с «Вашингтоном».

«Филадельфия » уступила «Кэпиталс» (3:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский голкипер «Флайерс» отразил 20 из 24 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 83,3.

Иван Федотов проиграл все три матча в нынешнем сезоне, в которых принял участие.

В среднем голкипер пропускает 5,35 шайбы за матч, отражая 82,3% бросков.

Подробную статистику вратаря можно изучить здесь .