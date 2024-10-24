Федотов проиграл все 3 матча в сезоне НХЛ. Вратарь «Филадельфии» пропускает в среднем 5,35 шайбы, отражая 82,3% бросков
Иван Федотов пропустил четыре шайбы в матче с «Вашингтоном».
«Филадельфия» уступила «Кэпиталс» (3:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Флайерс» отразил 20 из 24 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 83,3.
Иван Федотов проиграл все три матча в нынешнем сезоне, в которых принял участие.
В среднем голкипер пропускает 5,35 шайбы за матч, отражая 82,3% бросков.
Подробную статистику вратаря можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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