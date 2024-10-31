Фетисов о «Локомотиве»: «Мне нравится работа Никитина. Он системный и солидный тренер, у команды видна тренерская рука»

Вячеслав Фетисов похвалил работу Игоря Никитина в «Локомотиве».

30 октября ярославская команда одержала победу над СКА со счетом 3:2.

«Команда играет хорошо и стабильно, хоть пока только и начало сезона. На удивление, финал в прошлом году не сложился так, как хотелось бы. Но команда следует своим принципам – играет дисциплинированно, молодцы.

Мне нравится работа Никитина . Он системный и солидный тренер, у команды видна тренерская рука. Ребята понимают, что делать на площадке», – сказал двукратный олимпийский чемпион.