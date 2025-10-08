«Шанхай» заплатит 70 млн рублей Лабанку за этот сезон (Михаил Зислис)

Кевин Лабанк заработает 70 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.

Ранее 29-летний форвард подписал контракт с китайским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Лабанк получит 70 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков. Часть регулярного чемпионата НХЛ он пропустил из-за операции на плече.

«Шанхай» подписал контракт с Лабанком на год. У экс-форварда «Сан-Хосе» и «Коламбуса» 542 игры и 251 очко в НХЛ