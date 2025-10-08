0

«Шанхай» заплатит 70 млн рублей Лабанку за этот сезон (Михаил Зислис)

Кевин Лабанк заработает 70 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.

Ранее 29-летний форвард подписал контракт с китайским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Лабанк получит 70 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков. Часть регулярного чемпионата НХЛ он пропустил из-за операции на плече.

«Шанхай» подписал контракт с Лабанком на год. У экс-форварда «Сан-Хосе» и «Коламбуса» 542 игры и 251 очко в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
деньги
Михаил Зислис
logoКевин Лабанк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» подписал контракт с Лабанком на год. У экс-форварда «Сан-Хосе» и «Коламбуса» 542 игры и 251 очко в НХЛ
20сегодня, 12:52
Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»
19сегодня, 11:46
Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)
130 сентября, 13:04
Главные новости
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
1216 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» принимает СКА, «Динамо» Москва против «Салавата Юлаева»
4522 минуты назадLive
Губернатор Ульяновской области на открытии спортплощадки: «Благодарю депутата Третьяка за поддержку. Должны сделать все, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте»
546 минут назад
«Эдмонтон» и Экхольм продлили договор на 3 года и 4 млн долларов за сезон. 35-летний защитник сейчас получает 6,25 млн в год
10сегодня, 14:29
«Путин – самый спортивный президент. Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады и ЧМ». Третьяк на открытии спортплощадки в поселке Майна
42сегодня, 14:14
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
9сегодня, 13:58
Сергеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Защитник «Локомотива» травмировался в игре со СКА (Артур Хайруллин)
9сегодня, 13:44
Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»
8сегодня, 13:30
Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»
3сегодня, 13:15
Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли – главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепно»
5сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Грицюка о 2+3 у форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке: «Казалось, ему будет легко адаптироваться – так и получилось. Нужно закрепиться в НХЛ, а очки и голы – как будет»
132 минуты назад
«Шанхай Дрэгонс» принимает минское «Динамо». Приходите поддержать драконов в домашних играх на «СКА Арене»!
сегодня, 13:00Реклама
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
5сегодня, 12:25
Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
3сегодня, 12:01
Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
1сегодня, 11:19
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
7сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58