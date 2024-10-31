Генцел об ассисте Кучерова в матче с «Колорадо»: «У него как будто глаза на затылке. Невероятно»

Джейк Генцел прокомментировал ассист Никиты Кучерова в матче с «Колорадо».

«Тампа » одержала победу со счетом 5:2 в матче регулярного сезона НХЛ . Генцел сделал счет 2:0, забив на 4-й минуте с паса Кучерова : россиянин пробежал с шайбой от своих ворот к чужим, пересек линию ворот и отдал пас назад на американца, который пробил в одно касание.

«Это было просто невероятно. У него как будто глаза на затылке.

Передо мной оставались открытые ворота. Так что он сыграл просто невероятно», – сказал нападающий «Тампы».