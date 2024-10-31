Назаров о США: «Хозяин наших недругов понял, что затея по изоляции России получилась бесполезной, но она может повториться. Нам надо объединиться вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ.

«Североамериканские трибуны в НХЛ рукоплещут российским звездам. Отечественная хоккейная школа процветает. Российские ребята делают основную кассу американцам. Россияне в хоккее как бразильцы в футболе. За игрой наших парней следят во всем мире, достаточно посмотреть на списки снайперов и бомбардиров.

Но молодежи не надо спешить уезжать за океан, важно окрепнуть, проявить себя в России, быть готовым ментально и физически. В Америке тяжело подниматься с низов, туда необходимо ехать сложившимся хоккеистом.

Сейчас основные мысли американцев о предстоящих президентских выборах в США. Хозяин наших недругов понял, что вся затея по изоляции России получилась ошибочной и бесполезной. И, самое главное, коммерчески невыгодна. Но в любой момент эта затея может повториться. Поэтому всем нам надо объединиться вокруг национального лидера, стоять плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.