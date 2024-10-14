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  • Андрей Назаров: «Псевдоальтруизм США до хорошего не доведет. Им нужно заниматься не проблемами недругов России, а своими. Мы сплотимся вокруг национального лидера и обязательно победим»
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Андрей Назаров: «Псевдоальтруизм США до хорошего не доведет. Им нужно заниматься не проблемами недругов России, а своими. Мы сплотимся вокруг национального лидера и обязательно победим»

Андрей Назаров высказался о старте регулярного чемпионата НХЛ и о политике.

«Стартовал регулярный чемпионат НХЛ, но нет такого, что болельщики и специалисты переключили все внимание на Северную Америку. Наоборот, к нашему регулярному чемпионату приковано очень пристальное внимание.

Это говорит о росте популярности КХЛ. Обе лиги идут нога в ногу, в одной связке. За океаном выступает много наших ребят, а в России огромное число тренеров и функционеров, ранее завоевывавших кубки и получавших звездный статус в НХЛ.

На фоне старта НХЛ у американцев едва не случилось третье покушение на одного из кандидатов в президенты (Дональда Трампа – Спортс’‘). Одно из них, как мы помним, чуть не закончилось трагедией.

Наверное, этот период времени войдет в историю США, а все потому, что нужно заниматься своими проблемами, а не проблемами недругов России. Американский псевдоальтруизм до хорошего не доведет.

Мы сплотимся вокруг национального лидера и все равно обязательно победим», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Назаров поздравил Путина с 72-летием: «Практически 150-миллионная армия болельщиков поздравляет президента. Победа обязательно будет за нами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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Политика
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