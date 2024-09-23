Назаров о предсезонке НХЛ: «Смотреть КХЛ гораздо интереснее. Спорт и хоккей у нас развиваются, люди сплачиваются вокруг национального лидера. Победа будет за нами»

Андрей Назаров сравнил игры КХЛ с предсезонными матчами НХЛ.

«Выходные в КХЛ получились событийными, а сегодня и вовсе сразу несколько топ-матчей. Команды постепенно вкатились в сезон, хотя у некоторых по-прежнему заметны проблемы с выходом из-под нагрузок и сыгранностью.

В том числе из-за этого появляются травмы, но в хоккее они всегда были, есть и будут. Это травмоопасный вид спорта. Отмечу судейство, которое пока радует. Лично у меня вопросов к арбитрам нет. По зрелищности топ-игры КХЛ постепенно подтягиваются к матчам НХЛ.

В Северной Америке, кстати, начались предсезонные встречи, но особого внимания к ним не замечаю, разве что можно последить за нашими ребятами, в том числе новичками. На мой взгляд, смотреть КХЛ гораздо интереснее. Мы видим, как спорт и хоккей в нашей стране развиваются, как люди сплачиваются вокруг национального лидера.

Важно всем не раскачивать лодку, а грести в одном направлении, стоять плечом к плечу друг к другу, поддерживать и помогать. И тогда, без сомнений, победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов НХЛ .