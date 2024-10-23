Защитник «Колорадо» Макар возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 14 очками в 7 играх. Панарин с 13 очками – 2-й, Кучеров с 12 – делит 3-е место

Кэйл Макар возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 14 очками в 7 играх.

Защитник «Колорадо » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (3:2).

На счету 25-летнего канадца стало 14 (2+12) очков в 7 играх при полезности «минус 3».

Вторым в списке идет форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин (13 очков в 6 играх, 6+7).

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 12 (7+5) очков в 6 играх и делит 3-е место с тремя нападающими – Нэтаном Маккинноном («Колорадо»), Марком Стоуном («Вегас») и Сэмом Райнхартом («Флорида»).

В топ-10 входят еще два россиянина – Евгений Малкин («Питтсбург», 11 очков в 8 играх, 2+9) и Кирилл Капризов («Миннесота», 10 в 6, 2+8).