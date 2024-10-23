Защитник «Колорадо» Макар возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 14 очками в 7 играх. Панарин с 13 очками – 2-й, Кучеров с 12 – делит 3-е место
Кэйл Макар возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 14 очками в 7 играх.
Защитник «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (3:2).
На счету 25-летнего канадца стало 14 (2+12) очков в 7 играх при полезности «минус 3».
Вторым в списке идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (13 очков в 6 играх, 6+7).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 12 (7+5) очков в 6 играх и делит 3-е место с тремя нападающими – Нэтаном Маккинноном («Колорадо»), Марком Стоуном («Вегас») и Сэмом Райнхартом («Флорида»).
В топ-10 входят еще два россиянина – Евгений Малкин («Питтсбург», 11 очков в 8 играх, 2+9) и Кирилл Капризов («Миннесота», 10 в 6, 2+8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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