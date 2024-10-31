Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, когда посетит домашний матч «Зенита».

– Когда мы вас увидим на «Газпром Арене» [на матче «Зенита»]?

– Сравните графики «Зенита» и СКА. У нас 68 игр в регулярном чемпионате. А сколько у «Зенита»?

– 30.

– Да, 30. И мы постоянно на выезде. Сейчас улетаем в Уфу, играем каждый день, тренируемся каждый день. К сожалению, при всем моем желании, физически это тяжело. Я не могу бросить свою команду, поехать на «Газпром Арену».

Когда будет возможность, мы обязательно поедем всей командой. Мы так ездили уже много раз. При первой возможности мы поедем снова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражений от «Локомотива » (2:3).

Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»