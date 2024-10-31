Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»
– Когда мы вас увидим на «Газпром Арене» [на матче «Зенита»]?
– Сравните графики «Зенита» и СКА. У нас 68 игр в регулярном чемпионате. А сколько у «Зенита»?
– 30.
– Да, 30. И мы постоянно на выезде. Сейчас улетаем в Уфу, играем каждый день, тренируемся каждый день. К сожалению, при всем моем желании, физически это тяжело. Я не могу бросить свою команду, поехать на «Газпром Арену».
Когда будет возможность, мы обязательно поедем всей командой. Мы так ездили уже много раз. При первой возможности мы поедем снова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражений от «Локомотива» (2:3).
Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»
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