Роман Ротенберг: «Покер Аршавина – исторический момент. Кто это сможет повторить? Игроки СКА берут пример с лучших в истории спорта»

Роман Ротенберг рассказал о том, с кого берут пример игроки СКА.

– Обратил внимание в последних играх, что вы приветствуете судей и отдаете им честь. Очень интересное нововведение от вас. Расскажите, с чем, собственно, оно связано.

– Здравия желаю.

– Недавно вы говорили про покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля», а сегодня ассистентский покер оформил Иван Демидов. Это совпадение, или реальная мотивация для игроков СКА – пример лучших представителей из других видов спорта?

– Думаю каждый игрок, будучи маленьким мальчиком, всегда мечтал стать лучшим, и в каждом эта мечта живет. И, конечно, нужно равняться на лучших.

В истории спорта есть уникальные моменты – такой, как покер Андрея Аршавина . Кто это сможет повторить? Это исторический момент.

Конечно, наши игроки всегда стараются сыграть в каждой ситуации как можно лучше. И берут пример с лучших игроков в истории спорта, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»

Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все