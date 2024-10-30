Демидов о 2:3 с «Локо»: «СКА доминировал, мы играли в зоне атаки. Моменты были, просто шайба не залетала в ворота»

Иван Демидов высказался о поражении СКА от «Локомотива».

Петербургский клуб уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард СКА Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в этой игре.

– За счет чего получился такой насыщенный первый период?

– Думаю, просто все были заряжены, это сыграло свою роль.

– Почему никак не удавалось сравнять счет?

– Не знаю, честно. Моменты были, но просто не получалось, шайба не летела в ворота.

– По вашим ощущениям, «Локомотив» все же переиграл СКА или была равная борьба?

– По моим ощущениям – не переиграл. Считаю, мы доминировали, играли в зоне атаки, просто шайба не залетала. Разберем ошибки. Думаю, в следующий раз сыграем по‑другому, – сказал нападающий СКА.