Демидов о 2:3 с «Локо»: «СКА доминировал, мы играли в зоне атаки. Моменты были, просто шайба не залетала в ворота»
Иван Демидов высказался о поражении СКА от «Локомотива».
Петербургский клуб уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард СКА Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в этой игре.
– За счет чего получился такой насыщенный первый период?
– Думаю, просто все были заряжены, это сыграло свою роль.
– Почему никак не удавалось сравнять счет?
– Не знаю, честно. Моменты были, но просто не получалось, шайба не летела в ворота.
– По вашим ощущениям, «Локомотив» все же переиграл СКА или была равная борьба?
– По моим ощущениям – не переиграл. Считаю, мы доминировали, играли в зоне атаки, просто шайба не залетала. Разберем ошибки. Думаю, в следующий раз сыграем по‑другому, – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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