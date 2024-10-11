Ротенберг о СКА: «Стремимся к стабилизации состава. Тогда будем доминировать, не отдавать инициативу, как в лучших матчах – например, против «Локомотива»
– В советском хоккее, с которого вы часто берет пример, в командах были сыгранные звенья. Вы стремитесь такие создать? Или хотите запутать соперника постоянными перестановками?
– Мы стремимся к стабилизации состава. Сейчас вернулся Евгений Кузнецов после травмы. С учетом этого мы поменяли звенья. Это правильно.
Будем стремиться к стабилизации состава. Но игра порой диктует свои условия. Игроки СКА не должны столько удаляться.
Когда игроки удаляются, это сразу вносит изменения в сочетания звеньев. Поэтому убираем удаления – стабилизируем состав.
Тогда наши звенья будут играть в ритме, доминировать, не отдавать инициативу, как было в лучших матчах. Например – в Ярославле. Победили «Локомотив» за счет выигранных единоборств, командных взаимодействий.
А перед игрой с минским «Динамо» всего одну тренировку успели провести сочетаниях с учетом возвращения Кузнецова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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