Ротенберг о 5:2 с «Автомобилистом»: «СКА нужно было «ленинградское начало» – забить сразу. С Ярославлем и Минском мы 30 минут играли в меньшинстве – никто в КХЛ не победил бы после такого»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом» (5:2).

«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было «ленинградское начало» – забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли.

Очень благодарен команде и болельщикам, есть что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова : он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают желтую карточку.

В хоккее бывают ситуации, когда игрок должен играть до конца и пойти на нарушение ради команды, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны.

С Ярославлем и Минском тридцать минут играли в меньшинстве, полтора периода из шести – это очень много, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких игр. Но мы выиграли у Ярославля, играя втроем всю игру, это показывает, что у нас есть характер», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.