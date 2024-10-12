Ротенберг о 5:2 с «Автомобилистом»: «СКА нужно было «ленинградское начало» – забить сразу. С Ярославлем и Минском мы 30 минут играли в меньшинстве – никто в КХЛ не победил бы после такого»
«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было «ленинградское начало» – забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли.
Очень благодарен команде и болельщикам, есть что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова: он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают желтую карточку.
В хоккее бывают ситуации, когда игрок должен играть до конца и пойти на нарушение ради команды, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны.
С Ярославлем и Минском тридцать минут играли в меньшинстве, полтора периода из шести – это очень много, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких игр. Но мы выиграли у Ярославля, играя втроем всю игру, это показывает, что у нас есть характер», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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