Кузнецов забил «Сибири» после передачи Демидова. Евгений набрал очки в 8-м матче подряд, Иван – в 6-м

Евгений Кузнецов и Иван Демидов продлили результативные серии в КХЛ.

СКА переиграл «Сибирь » (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На 48-й минуте встречи в третьем периоде Евгений Кузнецов забросил шайбу после передачи Ивана Демидова .

Кузнецов продлил серию с набранными очками восьми матчей. В его активе 17 (6+11) баллов в 17 матчах.

Демидов набрал очки в шестой игре кряду. На его счету 17 (5+12) очков в 20 матчах.