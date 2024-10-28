Кузнецов забил «Сибири» после передачи Демидова. Евгений набрал очки в 8-м матче подряд, Иван – в 6-м
Евгений Кузнецов и Иван Демидов продлили результативные серии в КХЛ.
СКА переиграл «Сибирь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 48-й минуте встречи в третьем периоде Евгений Кузнецов забросил шайбу после передачи Ивана Демидова.
Кузнецов продлил серию с набранными очками восьми матчей. В его активе 17 (6+11) баллов в 17 матчах.
Демидов набрал очки в шестой игре кряду. На его счету 17 (5+12) очков в 20 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости