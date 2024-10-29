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  • Шипачев о мыслях про рекорд КХЛ: «В первый сезон в Казани написали, что до Мозякина осталось 100 очков. Эту тему стали постепенно раскручивать»
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Шипачев о мыслях про рекорд КХЛ: «В первый сезон в Казани написали, что до Мозякина осталось 100 очков. Эту тему стали постепенно раскручивать»

Вадим Шипачев рассказал, когда впервые задумался о рекорде по очкам в КХЛ.

Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко. 

– Когда вы впервые задумались о том, что реально превзойти достижение Сергея Мозякина?

– Не помню, когда впервые об этом зашла речь. По-моему, в мой первый сезон в Казани. Тогда кто-то написал, что вот – осталось 100 очков до Мозякина. Эту тему подняли журналисты и стали постепенно раскручивать. Прошел сезон, и стало понятно, что на следующий год можно уже побить рекорд. Если сильно постараться. И с прошлого сезона пресса стала регулярно подкидывать информацию, сколько осталось до Сергея.

– Сколько из 929 набранных очков вы помните, какие стоят особняком?

– Первое очко, конечно же. Вызвали на игру, и удалось заработать результативный балл за пас. По борту вроде бы закинул шайбу, получилось очко за вторую передачу.

Вспоминается и первый гол. Забил его в ворота ЦСКА Косте Барулину. В Питере много хороших комбинаций разыгрывали. Половину набирал в большинстве, где мы уже на автоматизме чертили плюс-минус одно и тоже. Все не вспомнишь, но много хороших моментов было и в «Динамо», и в «Ак Барсе», – сказал форвард минского «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoАк Барс
logoКонстантин Барулин
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