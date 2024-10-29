Мозякин поздравил Шипачева: «Рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов. Ты огромный молодец!»
Сергей Мозякин поздравил побившего его рекорд Вадима Шипачева.
Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.
«Вадим, я поздравляю тебя с этим достижением, с теперь уже твоим рекордом! Я рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов.
Сейчас, работая с детьми, я надеюсь, что наши с тобой рекорды по голам, очкам, передачам, тоже будут однажды побиты. Еще раз мои поздравления, ты огромный молодец!» – сказал бывший нападающий ЦСКА и «Металлурга».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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