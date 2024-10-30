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  • Вячеслав Быков: «Шипачев – собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея»
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Вячеслав Быков: «Шипачев – собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея»

Вячеслав Быков прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.

Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

«Превосходный результат Вадима! Думаю, что он сможет еще выше поднять планку рекорда.

Но это ни в коей мере не принижает достижения и успехи Сергея Мозякина, который является отличным примером для молодежи. Он соединил историю советского и российского хоккея: уникальный и технически одаренный голеадор.

Вадим – это собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Шипачев – рекордсмен КХЛ по очкам. Вот еще 15 главных фактов о его карьере

Детали великого рекорда Шипачева – в одной картинке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Быков
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoСпорт-Экспресс
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