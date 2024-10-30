Вячеслав Быков: «Шипачев – собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея»
Вячеслав Быков прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.
Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.
«Превосходный результат Вадима! Думаю, что он сможет еще выше поднять планку рекорда.
Но это ни в коей мере не принижает достижения и успехи Сергея Мозякина, который является отличным примером для молодежи. Он соединил историю советского и российского хоккея: уникальный и технически одаренный голеадор.
Вадим – это собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Шипачев – рекордсмен КХЛ по очкам. Вот еще 15 главных фактов о его карьере
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости