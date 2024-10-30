Владимир Плющев прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.

Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

– Как долго еще не будет побит рекорд Шипачева?

– Можно только поздравить Вадима с его рекордом, затрудняюсь ответить, как долго его достижение будет актуально. Желаю Шипачеву дальнейших успехов в его карьере.

– Его можно назвать легендой отечественного хоккея?

– У всех разные критерии для звания легенды. Для меня легенда – это Харламов , а Шипачев – рекордсмен по набранным очкам, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.