Плющев о том, можно ли назвать Шипачева легендой отечественного хоккея: «Для меня легенда – Харламов, а Вадим – рекордсмен по очкам»
Владимир Плющев прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.
Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.
– Как долго еще не будет побит рекорд Шипачева?
– Можно только поздравить Вадима с его рекордом, затрудняюсь ответить, как долго его достижение будет актуально. Желаю Шипачеву дальнейших успехов в его карьере.
– Его можно назвать легендой отечественного хоккея?
– У всех разные критерии для звания легенды. Для меня легенда – это Харламов, а Шипачев – рекордсмен по набранным очкам, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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