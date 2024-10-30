Борис Михайлов: «Шипачев – классический центрфорвард нашей школы хоккея. Не жадный до шайбы, всегда готовый увидеть партнера и вывести его на ворота»

Борис Михайлов прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.

Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

– Года два назад пресса следила за гонкой Сергея Мозякина за моим снайперским рекордом. Теперь уже Мозякин в роли зрителя – его бомбардирское достижение вчера побил Вадим Шипачев.

929 очков – это очень мощный показатель. Тут можно сказать только одно: «Да здравствует Шипачев!»

– На своем веку вы видели многих центральных отечественного хоккея. С кем сравните Шипачева?

– Раньше меня постоянно просили с кем-то сравнить Мозякина, теперь – Шипачева. Не собираюсь этого делать, оба – авторские игроки, как сейчас принято говорить, штучный товар.

Могу сказать, что Шипачев по стилю своей игры – классический центрфорвард нашей школы хоккея. Не жадный до шайбы, всегда готовый увидеть своего партнера и вывести его на ворота. Для любого центрфорварда это главные хоккейные качества.

Не удивлен, что с таким пониманием игры он востребован и в 37 лет, причем играет в минском «Динамо» ведущие роли.

– У Шипачева впереди по контракту еще как минимум полтора сезона...

– Вопрос понял. Самое главное, чтобы Вадим прошел этот отрезок без травм. Если получится, то проведет еще около сотни матчей и обязательно станет первым тысячником в истории КХЛ.

– Правильно ли делает пресса, что так внимательно следит за шипачевской гонкой?

– Думаю, да. Хоккей – это счет на табло, цифры. Тоже внимательно за такими гонками слежу – пусть и немного с юмором. Сначала я немного продержался на вершине – несколько десятилетий, потом Сергей Мозякин, теперь там Шипачев. Это хоккейная жизнь.

– Кому-то по силам побить рекорд Шипачева?

– Все достижения когда-нибудь переписываются. Надеюсь, что рекорд Шипачева побьет представитель нашей школы, российский хоккеист, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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