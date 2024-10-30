Флери о матче в Питтсбурге: «Трудно поверить, что это последний раз. Тяжело прощаться. Это были одни из лучших лет в моей жизни»

Марк-Андре Флери поделился эмоциями после матча против «Питтсбурга» (5:3).

39-летний голкипер «Миннесоты» отразил 26 из 29 бросков и был назван первой звездой игры.

Флери играл за «Пингвинс» с 2003 по 2017 год. Он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба (2009, 2016, 2017). Ранее он сообщил , что завершит карьеру после сезона-2024/25. Таким образом, этот матч стал для него последним в регулярных чемпионатах НХЛ в Питтсбурге.

Зрители остались на арене после окончания игры, они скандировали «Флери!» после того, как он был признан первой звездой. Сидни Кросби и Крис Летанг тоже остались на площадке.

«Я чувствую, что мне очень повезло… Это были одни из лучших лет в моей жизни. Я действительно ценю это.

Тяжело прощаться. Спасибо вам огромное за все эти годы, ребята», – сказал Флери болельщикам на арене.

«Наверное, трудно поверить, что это последний раз... Я же говорил вам, что я размяк! Да, в это трудно поверить, но я так благодарен, от всего сердца, за то, что все здесь сделали для меня за эти годы. И за поддержку.

У меня здесь была семья, друзья. У всех нас остались прекрасные воспоминания об этом месте, так что это многое значит», – добавил вратарь «Миннесоты » Марк-Андре Флери в раздевалке после игры.