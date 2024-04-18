Флери завершит карьеру после сезона-2024/25: «Следующий год будет последним»

Марк-Андре Флери сообщил, что сезон-2024/25 станет для него последним в НХЛ.

Вчера голкипер продлил контракт с «Миннесотой» на один год.

«Фанаты, СМИ, друзья часто спрашивали, что ждет меня в будущем. Хорошо, что все улажено, и мне не придется говорить об этом в течение следующего года. Следующий год также будет последним», – сказал 39-летний вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

Голкипер отметил, что думал о возможном завершении карьеры после окончания нынешнего сезона.

«Я действительно говорил об этом, думал об этом в течение долгого времени в этом сезоне. Много раз.

Я бы сказал, что поначалу все было немного сложно для команды и для меня лично. Я действительно думал, что это будет конец.

В течение года я начал выигрывать немного больше, начал получать немного больше удовольствия. По-прежнему люблю соревноваться, люблю сражаться с ребятами, и именно это заставляет меня продолжать жить мечтой.

Многие ребята говорили: играй столько, сколько сможешь. Если остановишься слишком рано, пожалеешь об этом», – добавил Флери.