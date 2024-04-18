Флери завершит карьеру после сезона-2024/25: «Следующий год будет последним»

Теги Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Хоккей

Марк-Андре Флери сообщил, что сезон-2024/25 станет для него последним в НХЛ.

Вчера голкипер продлил контракт с «Миннесотой» на один год.

«Фанаты, СМИ, друзья часто спрашивали, что ждет меня в будущем. Хорошо, что все улажено, и мне не придется говорить об этом в течение следующего года. Следующий год также будет последним», – сказал 39-летний вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

Голкипер отметил, что думал о возможном завершении карьеры после окончания нынешнего сезона.

«Я действительно говорил об этом, думал об этом в течение долгого времени в этом сезоне. Много раз.

Я бы сказал, что поначалу все было немного сложно для команды и для меня лично. Я действительно думал, что это будет конец.

В течение года я начал выигрывать немного больше, начал получать немного больше удовольствия. По-прежнему люблю соревноваться, люблю сражаться с ребятами, и именно это заставляет меня продолжать жить мечтой. 

Многие ребята говорили: играй столько, сколько сможешь. Если остановишься слишком рано, пожалеешь об этом», – добавил Флери.

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6 комментариев
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Давай, Цветочек, попыли ещё! Всё правильно сделал, раз есть силы и интерес. Чтобы не жалеть потом
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Наверное, последний из вратарей, который достиг 1000 матчей. Василевскому в его темпе придется до 41 играть, чтобы тысячу набрать.
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Ответ Latenight Radio
Наверное, последний из вратарей, который достиг 1000 матчей. Василевскому в его темпе придется до 41 играть, чтобы тысячу набрать.
Сейчас киперы не играют по 70-75 игр за сезон. А наиграть 1000, играю по 50-55 из разряда фантастики. Плюс всякие локауты, локдауны, травмы и многое другое.
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Поедет на Чм или нет ??
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Почему то мне кажется что после следующего сезона он задержится ещё на один сезон, который действительно будет последним.
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Думаю на дедлайне если захочет за кубком , может быть обменян в последний путь.
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