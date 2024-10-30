Кудашов об 1:0 с «Амуром»: «Пусть не самая красивая, но заслуженная победа. Смена тренера всегда дает импульс сопернику»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над «Амуром».

Московская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

– Я говорил в интервью после матча, что мы второй раз попадаем под смену тренера, а это всегда дает импульс сопернику. Мы ожидали тяжелой игры и ее получили. Пауза немного выбила из колеи. В каких-то моментах уступили, но нашли ключи к победе и добились своего. Пусть не самая красивая, но она заслуженная.

– Вы одержали победу и вошли в топ-6 тренеров «Динамо» по этому показателю. Знали ли вы и какие эмоции испытываете?

– До игры мне сказали, но никаких эмоций не испытываю. Было много тренеров и будет много тренеров, которые этого добиваются. Я догнал Юрия Ивановича Моисеева? Это серьезный тренер. Довелось и поиграть, и поучиться у него. Это те великие люди старой советской школы, которые прошли все и передавали опыт хорошо.

– Насколько непривычная ситуация с календарем с этими паузами? Насколько усложняет?

– Давайте радоваться тому, что есть. Мы отдохнули! Раз мы выиграли, значит, мы правильно микроцикл составили. Отдыхать надо. Победили, но не так красиво, да, – сказал Кудашов .