«Амур» всухую проиграл 4 матча подряд после увольнения тренера нападающих Федорова. Общий счет – 0:16
«Амур» не забил ни одного гола после увольнения тренера нападающих.
22 октября хабаровский клуб расторг контракт с Евгением Федоровым.
После этого команда потерпела 4 сухих поражения подряд – от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3) и московского «Динамо» (0:1).
2 ноября «Амур» встретится с «Адмиралом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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