«Амур» всухую проиграл 4 матча подряд после увольнения тренера нападающих Федорова. Общий счет – 0:16

«Амур» не забил ни одного гола после увольнения тренера нападающих.

22 октября хабаровский клуб расторг контракт с Евгением Федоровым. После этого команда потерпела 4 сухих поражения подряд – от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3) и московского «Динамо» (0:1). 2 ноября «Амур» встретится с «Адмиралом».