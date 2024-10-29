«Амур» не забивает в КХЛ 187 минут подряд. 0:15 – общий счет 3 последних матчей
«Динамо» примет «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Хабаровска проиграл три последних матча с общим счетом 0:15 – 0:7 от ЦСКА, 0:5 от «Локомотива» и 0:3 от «Северстали».
«Амур» не забивает в КХЛ на протяжении 187 минут. 5.50 – хабаровчане не забьют в четвертой игре подряд.
Матч пройдет 29 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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