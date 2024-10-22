«Амур» расторг контракт с тренером Федоровым. Он отвечал за нападающих – команда идет предпоследней по голам в КХЛ

Евгений Федоров покинул тренерский штаб «Амура».

«Руководство ХК «Амур » приняло решение расторгнуть соглашение с тренером нападающих Евгением Федоровым .

Мы благодарим Евгения Юрьевича за работу и желаем успехов!» – говорится в заявлении клуба.

На данный момент Амур находится на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Команда забила 34 гола в 17 матчах чемпионатах. Меньше в лиге забрасывает только «Барыс» (21).