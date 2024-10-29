Хайнс допустил, что Капризов может стать капитаном «Миннесоты»: «Не было сомнений в его лидерстве на льду. Теперь Кирилл растет и в общении. Элитный хоккеист»

Джон Хайнс ответил, может ли Кирилл Капризов стать капитаном «Миннесоты».

Россиянин выступает за клуб с сезона-2020/21.

– Как у вас с ним контакт, как у тренера с игроком?

– Он – элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый – слушает и делает то, что от него требуют.

У него и масса других качеств – работает всегда на полную, никогда не сдается, стабилен. Капризов – лидер нашей команды.

Мне как тренеру прекрасно иметь такого элитного игрока с таким элитным драйвом, который всегда стремится быть лучшим.

Во всем – фитнесе, стиле жизни, тренировочных привычках, выполнении тренерских заданий, стабильности в игре. У него очень высокий уровень во всем!

– Может ли он в будущем стать капитаном «Миннесоты»?

– Да, он растет в этом направлении.

Сейчас он носит свитер с буквой «А» и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде.

Если в его лидерстве на льду, умении вести за собой собственным примером и раньше не было никаких сомнений, и это – капитанский калибр, то теперь он определенно растет и в общении, – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.