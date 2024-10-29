Генцел набрал 500-е очко в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2013 с таким достижением

Джейк Генцел набрал 500-е очко в НХЛ.

Нападающий «Тампы » сделал 2 передачи в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).

Теперь на его счету 500 (229+271) очков в 529 играх в регулярных чемпионатах НХЛ .

Джейк Генцел стал шестым игроком с драфта-2013 (77-й номер, выбран «Питтсбургом»), набравшим 500 баллов в лиге.

Ранее этой отметки достигли Бо Хорват (508), Шон Монахан (547), Элиас Линдхольм (562), Александр Барков (714) и Нэтан Маккиннон (915).