Ротенберг о результативности Кузнецова и Глотова после травм: «Кефир, каша с фермы. Никакой химии, натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться»

Роман Ротенберг сказал, что СКА использует фермерские продукты для подготовки.

– Евгений Кузнецов восстановился от травмы и просто пачками набирает очки. Василий Глотов восстановился от травмы и сейчас рвется в лучшие снайперы команды. Вы чем их лечите?

– Я же уже говорил: кефир, каша с фермы в Ленинградской области. Натуральные продукты из Ленинградской области, из деревни Матокса, где есть ферма. Всем ее рекомендую посетить.

– Это медикаменты такие?

– Это ферма. Если вы изучите историю, на ферме нет никакой химии. Только натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться. Лучшее восстановление – это сон.

Поэтому нам пора уже пожелать все доброй ночи. Спасибо всем за внимание, а нам пора спать. Готовимся к следующей игре, – сообщил главный тренер СКА Ротенберг после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).

32-летний Кузнецов набирал очки во всех 8 играх после травмы (5 шайб и 7 результативных передач на отрезке).

27-летний Глотов набрал 14 (10+4) очков в 13 играх в текущем сезоне, на старте которого получил травму.